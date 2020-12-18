NBC: Коронавирус поставил США на колени

Эпидемия коронавирусной инфекции поставила на колени США — самую могущественную и богатую страну в мире. Об этом говорится в статье на сайте телеканала NBC News.

Соединенные штаты оказались парализованы перед величайшим эпидемиологическим кризисом в истории страны. США стремительно приближаются к мрачной вехе: 300 тысяч смертей из более чем 15 миллионов подтвержденных случаев заражений. Надежды американцев на то, что страна бросит на борьбу с инфекцией все свои огромные финансовые и интеллектуальные возможности, а также технологическую мощь, не оправдались.

"Последние данные жуткие, линии на графике откровенно пугают. В первые два дня декабря в США новых смертей от COVID-19 (5 157), зарегистрировано больше, чем за весь март. Весной вирус свирепствовал главным образом на северо-востоке страны, особенно в Нью-Йорке , теперь же смертность растет повсюду", — пишет автор.

Вспышка коронавируса выявила целый спектр системных проблем: больницы недополучают финансирование, инфраструктура в сельской местности и бедных районах разваливается, необходимую экономическую помощь тормозит законодательство, у многих американцев нет даже медицинской страховки, общество раздираемо культурной войной и "межплеменной враждой", перечисляет журналист.

Самый болезненный удар COVID-19 нанес по цветным общинам, обнажив язвы системного расизма и экономического неравенства в США. Сопутствующие заболевания, распространенные среди черных американцев — гипертония и диабет — усугубляют положение этой категории населения.

Несмотря на планирующуюся вакцинацию, ее совокупный эффект на здоровье людей скажется не раньше 2021 года. Эксперты предупреждают, что в ближайшие недели и месяцы США ждут "новые смерти и отчаяние, переполненные больницы и очереди на бирже труда".

Институт показателей и оценки здоровья, независимый центр глобальных исследований при Вашингтонском университете, прогнозирует, что к 1 марта число погибших от коронавирусной инфекции в США составит больше 460 тысяч человек.

Эксперты не исключают, что похолодание температуры и низкая влажность воздуха приведут к 250 — 300 тысячам новых случаев заражений в день в Соединенных штатах.

Чтобы избежать самых ужасных сценариев в начале 2021 года, эпидемиологи просят американцев четко соблюдать меры предосторожности: носить маски, держаться на расстоянии от больших скоплений людей, свести контакты к минимуму и не ездить за пределы штата, в котором они проживают.