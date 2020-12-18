Трамп призвал республиканцев к жесткой борьбе 

«Сенатор Макконнелл, сенаторы-республиканцы, вы должны быть жестче, иначе у вас больше не будет Республиканской партии. Мы выиграли президентские выборы с большим преимуществом. Боритесь за это. Не позвольте им украсть у нас победу!» — написал Трамп в Twitter.