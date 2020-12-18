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Москва

Американская Moderna уничтожила 400 тыс. доз вакцины от коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Moderna уничтожила 400 тысяч доз вакцины от коронавируса
Фото: Reuters
Компания Moderna была вынуждена уничтожить 400 тыс. доз вакцины от коронавируса из-за проблемы, возникшей при производстве, заявил советник администрации действующего президента США Дональда Трампа по вакцинам Монсеф Слауи.
Отмечается, что проблема с «фильтрацией» возникла на финальных стадиях производства, передает РИА «Новости».
По словам представителя компании Рэя Джордана, Moderna по-прежнему сможет произвести запланированные 20 млн доз в этом месяце и от 85 до 100 млн доз для США в первом квартале 2021 года.
Слауи отметил, что подобных проблем «следует ожидать» при сложном производственном процессе, подобном тому, который необходим для вакцины Moderna.
Напомним, американская биотехнологическая компания Moderna подала в США заявку на использование вакцины от COVID-19. В стране уже началась вакцинация с использованием вакцины Pfizer и BioNTech. Прививка вызвала тяжелые последствия у медработника. Власти США предоставили Pfizer и Moderna иммунитет от ответственности на случай серьезных побочных эффектов у добровольных участников испытаний вакцины.
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В мире , Дональд Трамп , Pfizer , РИА Новости
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