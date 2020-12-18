Moderna уничтожила 400 тысяч доз вакцины от коронавируса

Компания Moderna была вынуждена уничтожить 400 тыс. доз вакцины от коронавируса из-за проблемы, возникшей при производстве, заявил советник администрации действующего президента США Дональда Трампа по вакцинам Монсеф Слауи.

По словам представителя компании Рэя Джордана, Moderna по-прежнему сможет произвести запланированные 20 млн доз в этом месяце и от 85 до 100 млн доз для США в первом квартале 2021 года.

Слауи отметил, что подобных проблем «следует ожидать» при сложном производственном процессе, подобном тому, который необходим для вакцины Moderna.