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Москва

Власти Германии объяснили допрос Навального 

News.ru 1 час назад
Власти Германии объяснили допрос Навального
Фото: instagram.com/navalny
Прокуратура Германии допрашивала российского политика Алексея Навального в качестве свидетеля, рассказал официальный представитель Министерства юстиции страны Мариус Лебер.

Вчера в рамках процедуры оказания правовой помощи Навальный был допрошен прокуратурой Берлина как свидетель, — сказал он.

Представитель ведомства подчеркнул, что при допросе не присутствовали российские следователи — против этого выступил сам Навальный. При этом следственные действия не означают удовлетворения запросов России о правовой помощи, решение об этом примут позднее, передаёт ТАСС.
Накануне Навальный сообщал, что немецкая прокуратура 17 декабря весь день допрашивала его по запросу российских властей. Ранее в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что если бы представители российских спецслужб действительно хотели отравить оппозиционера Алексея Навального, они бы довели дело до конца. При этом он подтвердил, что спецслужбы «присматривают» на Навальным.
Как писал NEWS.ru, Алексей Навальный рассказал, что за последние два года его несколько раз пыталась убить группа сотрудников ФСБ. Он опубликовал имена и фотографии этих людей. По его словам, в ведомстве работает секретная группа, в которую входят врачи и химики. Они не только совершили несколько покушений на жизнь самого оппозиционера, но и один раз чуть не убили его жену Юлию.
По его словам, эти люди летали за ним во всех поездках по России. Некоторые передвигались на тех же самолётах, некоторые вылетали раньше. По версии политика, решение о его убийстве было принято после его объявления о намерении баллотироваться на пост президента в 2016 году.
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Комментарии
В мире , Алексей Навальный , Владимир Путин , ФСБ , Минюст РФ , ИТАР-ТАСС
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