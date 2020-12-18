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Москва

Тихановской объявили ультиматум на Украине 

Газета.Ru 34 минуты назад
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что перед визитом в страну бывшему кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской следует определиться с позицией насчет «российской агрессии против Киева». Об этом он сказал в интервью радиостанции «Новое время».
Министр указал, что данный вопрос находится в «собственных интересах» белорусского политика.

«По прибытии в страну первый вопрос СМИ будет: «Чей Крым?» — сказал Кулеба.

По его словам, любой нечеткий ответ на этот вопрос «сыграет против Тихановской».
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что выдвигая условия, он в первую очередь заботится о ней самой. Кулеба также подчеркнул, что готов в любой момент разговаривать с Тихановской по телефону.
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Ранее Тихановская назвала присоединение Крыма к России «противоречащим международным законам».
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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В мире , Видео , Светлана Тихановская , Дмитрий Кулеба , МИД
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