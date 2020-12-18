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Москва

Украина отказалась от «Спутника V» 

Артём Кульша 29 минут назад
Украина должна идти по пути развитых государств — в целях защиты граждан вакцинировать их от коронавирусной инфекции COVID-19 не российской вакциной «Спутник V». Об этом, как сообщает УНН, заявил председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков.
Производитель «Спутник V» начинает поставки вакцины
«Спутник V», как сообщал «Рамблер», — первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции. Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России. Сегодня Разумков сообщил, что поддерживает позицию Министерства здравоохранения Украины не закупать российскую вакцину.

«Вопрос не в том, чтобы привезти, вопрос в том, будет ли она действовать», — заявил он.

По словам спикера украинского парламента, качество «Спутника V» находится под вопросом. Также он обратил внимание на то, что власти Великобритании в целях защиты интересов и здоровья граждан отказались закупать российскую вакцину.
Разумков выразил уверенность, что украинские власти в этом вопросе должны следовать по пути развитых государств. Он выразил надежду на то, что число других вакцин увеличится, что их будет производиться больше, что Украина сможет закупить их и привить граждан.
На прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что возможен большой, буквально взрывной спрос на такую востребованную сейчас продукцию, как вакцина от коронавируса.
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В мире , Видео , Михаил Мишустин , Дмитрий Разумков , Министерство обороны , Верховная Рада
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