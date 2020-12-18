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СМИ: Австрия планирует ввести третий жесткий локдаун из-за COVID-19 

РИА Новости и ещё 1 41 минуту назад
Австрия планирует ввести третий жесткий локдаун из-за COVID-19
Фото: © РИА Новости / Филипп Брем
Власти Австрии намерены ввести третий жесткий локдаун из-за коронавируса с 26 декабря, сообщил в пятницу местный телеканал OE24.
Ранее глава минздрава Рудольф Аншобер заявлял, что австрийские власти намерены избежать ужесточения мер на Рождество и Новый год по аналогии с соседними странами.
По данным телеканала, правительство Австрии в пятницу днем проведет видеоконференцию с главами регионов, а вечером на пресс-конференции объявит о третьем жестком карантине с 26 декабря и как минимум до 11 января, при этом рассматривается вариант и с продлением до 18 января.
С 3 по 16 ноября в стране действовал "мягкий" локдаун, а с 17 ноября по 6 декабря — второй жесткий карантин. В начале декабря канцлер страны Себастьян Курц заявил о возвращении с 7 декабря к "мягкому" локдауну: разрешили открыться магазинам, музеям, салонам красоты и парикмахерским, частично школам, ограничения на выход из дома стали действовать лишь в ночное время — с 20.00 до 6.00. Тогда же он анонсировал планы на разрешение открыться горнолыжным курортам с 24 декабря, а ресторанам и отелям — с 7 января. Если решение о третьем локдауне будет принято, даты открытия сдвинутся вновь.
В четверг Курц объявил, что вакцинация от коронавируса стартует в Австрии 27 декабря. Первыми прививку получат группы риска.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Себастьян Курц , Минздрав РФ , Австрия , Вена , Германия
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