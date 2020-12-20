Зеленский заявил о глубоких отношениях Байдена с Украиной 

«Новый президент Джо Байден… еще до своего президентства, так сказать, имел глубокие отношения с Украиной и хорошо понимает россиян, хорошо понимает разницу между Украиной и Россией и, мне кажется, хорошо понимает ментальность украинцев. Это очень поможет усилить эти отношения и добавить в процессе урегулирования войны в Донбассе», — сказал Зеленский.