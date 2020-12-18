Российскую вакцину признали научным прорывом 2021 года

Авторитетный журнал Science назвал открытие, которое стало научным прорывом в 2021 году. Им стали разработки вакцины от коронавируса, в числе которых и первый мире зарегистрированный антивирус — отечественный «Спутник V», сообщает «Царьград».

Автор статьи, обозреватель Джон Коэн назвал работу над вакцинами «выстрелами надежды». Он отметил, что разработка препаратов в разных точках планеты велась с рекордной скоростью, поскольку антивирус «отчаянно необходим». При этом, по его словам, в какой-то момент человечество отчаялось получить вакцину, однако сегодня ситуация в корне изменилась. Коэн подчеркнул, что сегодня можно говорить о старте прививочной кампании.

Журналисты «Царьграда» отметили, что все слова журналиста по праву относятся и к российской вакцине «Спутник V», которая была зарегистрирована первой в мире.

Ранее, как сообщал «Рамблер», шведские журналисты, побывавшие на вакцинации российских медиков, восторженно отозвались о начале прививочной кампании в РФ. Российскую вакцину «Спутник V» в статье называют «патриотическим проектом», которым гордятся многие жители страны. Россияне, уверяет автор, гордятся тем, что РФ первая в мире начала вакцинацию.

Известно, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» ранее была доставлена в Индию для клинических испытаний. Местные власти надеются, что в случае благоприятного исхода препарат можно будет использовать в качестве прививок для местного населения. Турецкие власти также изъявили желание принять участие в производстве российской вакцины от коронавируса. Сначала, согласно местному законодательству, российскую вакцину подвергнут исследованиям в токсикологической лаборатории. В Венгрии также приняли решение приобрести небольшую партию российской вакцины для того, чтобы исследовать ее на своей территории и принять решение о возможном большом закупе.