Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Российскую вакцину признали во всем мире 

Павел Тиунов 33 минуты назад
Российскую вакцину признали научным прорывом 2021 года
Фото: ТАСС
Авторитетный журнал Science назвал открытие, которое стало научным прорывом в 2021 году. Им стали разработки вакцины от коронавируса, в числе которых и первый мире зарегистрированный антивирус — отечественный «Спутник V», сообщает «Царьград».
Автор статьи, обозреватель Джон Коэн назвал работу над вакцинами «выстрелами надежды». Он отметил, что разработка препаратов в разных точках планеты велась с рекордной скоростью, поскольку антивирус «отчаянно необходим». При этом, по его словам, в какой-то момент человечество отчаялось получить вакцину, однако сегодня ситуация в корне изменилась. Коэн подчеркнул, что сегодня можно говорить о старте прививочной кампании.
Журналисты «Царьграда» отметили, что все слова журналиста по праву относятся и к российской вакцине «Спутник V», которая была зарегистрирована первой в мире.
Ранее, как сообщал «Рамблер», шведские журналисты, побывавшие на вакцинации российских медиков, восторженно отозвались о начале прививочной кампании в РФ. Российскую вакцину «Спутник V» в статье называют «патриотическим проектом», которым гордятся многие жители страны. Россияне, уверяет автор, гордятся тем, что РФ первая в мире начала вакцинацию.
Известно, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» ранее была доставлена в Индию для клинических испытаний. Местные власти надеются, что в случае благоприятного исхода препарат можно будет использовать в качестве прививок для местного населения. Турецкие власти также изъявили желание принять участие в производстве российской вакцины от коронавируса. Сначала, согласно местному законодательству, российскую вакцину подвергнут исследованиям в токсикологической лаборатории. В Венгрии также приняли решение приобрести небольшую партию российской вакцины для того, чтобы исследовать ее на своей территории и принять решение о возможном большом закупе.
Видео дня. Конфликт Пригожина и Шнурова разгорелся с новой силой
Комментарии 1
В мире , Джон Коэн , Царьград ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пьяный зритель сорвал выступление Валерия Леонтьева
01:17
Пьяный зритель сорвал выступление Валерия Леонтьева
Шоу-бизнес
Рецидивист помог москвичу и лишил его всех денег
00:31
Рецидивист помог москвичу и лишил его всех денег
Происшествия Криминал
Американка упала в обморок после прививки от коронавируса
00:46
Американка упала в обморок после прививки от коронавируса
В мире Происшествия
Росгвардейцы жестко задержали безмасочника в Твери
00:46
Росгвардейцы жестко задержали безмасочника в Твери
Происшествия
Россиянку с чугунной скамейкой прогнали из автобуса
00:58
Россиянку с чугунной скамейкой прогнали из автобуса
Общество
Россиян наняли полоть сорняки под снегом в -25
00:54
Россиян наняли полоть сорняки под снегом в -25
Общество
Лебедев официально стал бароном Сибири
00:47
Лебедев официально стал бароном Сибири
В мире Общество
«Тропа разведчика» на Дальнем Востоке на видео
01:03
«Тропа разведчика» на Дальнем Востоке на видео
Армия
Вопрос Путину про Дзюбу попал на видео
03:12
Вопрос Путину про Дзюбу попал на видео
Общество
Работа на барже «Фортуна» попала на видео
05:37
Работа на барже «Фортуна» попала на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение