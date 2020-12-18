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Экс-президент США Джимми Картер захотел привиться от коронавируса 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Экс-президент США Джимми Картер захотел привиться от коронавируса
Фото: globallookpress.com
Бывший президент США, 96-летний Джимми Картер изъявил желание привиться от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на странице неправительственной организации Центр Картера (The Carter Center) в Twitter.

"После консультации врачей президент Картер ожидает возможности привиться от COVID-19, когда вакцина станет доступной для него", — говорится в сообщении.

Ранее президент Картер и его супруга Розалин публично поддержали усилия по проведению вакцинации в США и призвали всем без исключения гражданам привиться от инфекции. Бывшие американские лидеры Джордж Буш, Билл Клинтон и Барак Обама также изъявляли желание делать прививки от COVID-19.
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