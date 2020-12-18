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Москва

Додон снял ограничения на вещание российских телеканалов 

РИА Новости 19 минут назад
Додон снял ограничения на вещание российских телеканалов
Фото: РИА Новости
Действующий президент Молдавии Игорь Додон в пятницу заявил, что подписал закон, снимающий ограничение на вещание российских телеканалов в республике.
В 2017 году парламент принял законопроект по борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской. Документ запрещал трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом ретрансляция развлекательных программ или других программ была разрешена. Парламент Молдавии в четверг отменил эти ограничения.

"Я подписал важный закон. Речь идет о законе о внесении изменений и дополнений в Кодекс аудиовизуальных услуг Республики Молдова. Отныне цензура на телеканалах отменяется, и вскоре на телеэкраны Республики Молдова вернутся выпуски новостей̆ российских телеканалов, а также других телеканалов, чье вещание было до сих пор запрещено, " — написал Додон на своей странице в Facebook.

Президент напомнил, что в 2018 году он отказался подписывать закон о введении ограничений, из-за чего был временно отстранен от обязанностей. Вместо него тогда документ подписал спикер парламента Андриан Канду. Позже Венецианская комиссия и Конституционный суд признали подобные действия незаконными.
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Комментарии
В мире , Игорь Додон , Андриан Канду
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