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На Украине потребовали «декоммунизировать» йод и зеленку 

РИА Новости 21 минуту назад
На Украине потребовали «декоммунизировать» йод и зеленку
Фото: РИА Новости
Бывший министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Facebook призвала жителей страны провести "декоммунизацию домашних аптечек", выбросив из них "останки совка".
Так, в список неэффективных препаратов она внесла йод и зеленку и посоветовала обрабатывать раны "более безопасными и современными" средствами.
Аналогичные претензии экс-чиновница выдвинула к горчичникам и оксолиновой мази, предупредив, что их использование может вызвать ожоги кожи.
Супрун также рекомендовала отказаться от мази Вишневского и популярной "звездочки", поскольку, по ее словам, их эффективность научно не доказана.
Ульяна Супрун занимала должность министра здравоохранения Украины с 2016 по 2019 год. Чиновница не раз попадала в скандалы из-за своих неоднозначных высказываний. Так, например, она призывала украинцев есть "поменьше черной икры", а также утверждала, что использование нецензурной лексики полезно для здоровья.
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