СВР: Германия скрывала нападение на СССР 

Фашисты стремились сохранить подготовку нападения на Советский Союз в полном секрете. Об этом сообщает РИА Новости.

Вчера директор СВР Сергей Нарышкин представил сборник «Служба внешней разведки Российской Федерации . 100 лет. Документы и свидетельства» об истории внешней разведки России. В книге использованы документы из архивов СВР, ФСБ , президента России, Российского государственного архива социально-политической истории и других. Большинство материалов вводятся в научный оборот впервые.

В частности, в книге опубликована шифртелеграмма резидента советской разведки в Германии Амаяка «Захара» Кобулова, направленная в Москву 9 мая 1941 года. В ней он сообщил, что 7 мая обер-лейтенант Харро «Старшина» Шульце-Бойзен, агент советской разведки, рассказал ему, что начало немецкой операции против СССР намечено на ближайшее время, а ее подготовка в его учреждении проводится самым ускоренным темпом.

«Подготовку военной операции против СССР стремятся сохранить в полном секрете вплоть до того, что в его учреждении офицеры, занятые русскими вопросами, конспирируют свою работу от коллег из других отделений», — сказано в шифртелеграмме.

Также Кобулов обратил внимание Москвы на то, что немцы старательно опровергают слухи о войне с СССР. Среди прочих это делали морской атташе Германии в Москве и представитель Форшунгсамта (разведывательное ведомство при Министерстве авиации) в Рейхсминистерстве экономики.