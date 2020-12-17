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На севере Италии произошло землетрясение магнитудой 3,8, передает Corriere della Sera.

Эпицентр землетрясения находился в 11 километрах от Милана в населенном пункте Треццано-суль-Навильо на глубине 7,9 км, сообщили в Национальном институте геофизики и вулканологии.

В Милане подземные толчки ощущались даже на нижних этажах зданий.

В пожарную службу поступило около двадцати обращений от жителей города Монца. Ведутся проверки на устойчивость зданий.

О подземных толчках также сообщили жители провинции Бергамо: сообщения поступали из Моццо, Сканзоросциате, Осио Сотто, Седрины, Чивидате.

В Караваджо эвакуировали ратушу в качестве меры предосторожности.