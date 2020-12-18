Великобритания расширила санкции против Белоруссии 

Власти Великобритании расширили санкции в отношении властей Белоруссии, добавив в черный список 29 физических и семь юридических лиц, включая спикера верхней палаты парламента Наталью Кочанову, генпрокурора Андрея Шведа, министра информации Игоря Луцкого, вице-премьера Анатолия Сивака. Как говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД Соединенного Королевства, тем самым Лондон присоединился к аналогичным мерам со стороны Евросоюза.
Санкции, подразумевающие заморозку банковских счетов, также были введены в отношении главы Белтелерадиокомпании Ивана Эйсмонта, председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника, бизнесменов Александра Шакутина и Николая Воробья.