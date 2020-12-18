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Король Швеции: Решение не вводить карантин в стране из-за COVID-19 было ошибочным 

Мир24 и ещё 3 15 минут назад
Хроники COVID-19: Король Швеции признался в ужасной ошибке
Фото: ТАСС
Король Швеции Карл XVI Густав заявил, что стратегия борьбы с коронавирусом, которой придерживалось государство, оказалась неудачной, пишет газета The Financial Times.

«Думаю, что мы допустили ошибку. У нас много погибших, и это ужасно», — сказал монарх в своем ежегодном обращении к жителям королевства.

Он пояснил, что правительство страны, отказавшись весной от строгих ограничительгных мер, поставило под угрозу десятки тысяч человек. В результате число жертв COVID-19 в Швеции оказалось в разу больше, чем у соседей.
Напомним, что в первую волну пандемии Стокгольм не вводил жесткий карантин. В частности, правительство Стефана Левена отказалось закрывать учебные заведения, бары и рестораны, а также фитнес-клубы. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Швеции зарегистрировано 357,5 тысячи случаев заражения COVID-19, 7893 человека скончались.
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В мире , Стефан Левен , Financial Times , Швеция
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