Хроники COVID-19: Король Швеции признался в ужасной ошибке

Король Швеции Карл XVI Густав заявил, что стратегия борьбы с коронавирусом, которой придерживалось государство, оказалась неудачной, пишет газета The Financial Times.

«Думаю, что мы допустили ошибку. У нас много погибших, и это ужасно», — сказал монарх в своем ежегодном обращении к жителям королевства.

Он пояснил, что правительство страны, отказавшись весной от строгих ограничительгных мер, поставило под угрозу десятки тысяч человек. В результате число жертв COVID-19 в Швеции оказалось в разу больше, чем у соседей.