Хроники COVID-19: Король Швеции признался в ужасной ошибке

Король Швеции Карл XVI Густав заявил, что стратегия борьбы с коронавирусом, которой придерживалось государство, оказалась неудачной, пишет газета The Financial Times.
«Думаю, что мы допустили ошибку. У нас много погибших, и это ужасно», — сказал монарх в своем ежегодном обращении к жителям королевства.
Он пояснил, что правительство страны, отказавшись весной от строгих ограничительгных мер, поставило под угрозу десятки тысяч человек. В результате число жертв COVID-19 в Швеции оказалось в разу больше, чем у соседей.
Напомним, что в первую волну пандемии Стокгольм не вводил жесткий карантин. В частности, правительство Стефана Левена отказалось закрывать учебные заведения, бары и рестораны, а также фитнес-клубы. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Швеции зарегистрировано 357,5 тысячи случаев заражения COVID-19, 7893 человека скончались.