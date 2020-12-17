Протестующие фермеры в Молдавии выдвинули политические требования 

Больше сотни демонстрантов, среди которых недовольные экономической ситуацией фермеры, а также представители парламентской оппозиции, продолжают в четверг пикетировать здание парламента Молдавии . Как сообщает корреспондент ТАСС, в четверг требования протестующих сменились от экономических к политическим: они объявили, что добиваются отставки правительства Иона Кику и роспуска парламента.

"Засуха и экономические проблемы нас объединили. У нас одна цель: надо менять правительство и менять парламент, чтобы изменить что-то в этой стране. С каждым днем нас будет все больше и больше, тогда мы сможем добиться своих целей", — заявил представитель инициативной группы фермеров Ион Плэмэдялэ.

В разговоре с корреспондентом ТАСС он отметил, что уступок, на которые согласились власти в среду, не достаточно, чтобы фермеры отказались от протеста.

"Мы требовали, чтобы они нашли средства для оплаты наших потерь. Это была наша главная задача. Где найти эти деньги — это их проблемы", — сказал Плэмэдялэ.

Он также раскритиковал принятое накануне решение парламента снять с госбюджета бремя по возмещению долгов коммерческих банков, из которых было похищено около $1 млрд, и направить эти деньги в сельхозсектор.

"Они поступили, как бандиты. Тот закон, который они приняли вчера в двух чтениях — это не что иное, как очередной грабеж народа. Вот что они сделали, поэтому мы хотим от них объяснений", — отметил Плэмэдялэ.

С аналогичными требованиями перед демонстрантами выступили лидеры проевропейской оппозиционной "Платформы достоинство и правда", которые назвали незаконными принятые в среду решения парламента. Оппозиция бойкотировала это заседании, которое оппозиция бойкотировала.

Власти пошли на уступки

В среду парламент Молдавии за счет голосов фракций Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и группы "За Молдову" принял решения, которые частично удовлетворяют основные требования фермеров, касающиеся налоговой политики и компенсации потерь. Как сообщил ТАСС председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Владимир Головатюк, депутаты полностью отказались от предложенных правительством изменений ставок налога, которые вызвали недовольство фермеров.

"Мы сохранили действующие в 2020 году ставки налога на добавленную стоимость на продукцию в сельском хозяйстве, удобрения, химзащиту и так далее. Правительство предлагало что-то уменьшить, что-то увеличить, но мы отказались от этого", — сказал Головатюк.

Он добавил, что в этом году правительство изыскало все возможные средства для оказания финансовой поддержки аграриям. "У нас рекордные фонды поддержки сельского хозяйства в этом году. Такого в Молдавии еще не было", — заверил депутат.

В среду парламент снял с госбюджета бремя по возмещению долгов коммерческих банков, из которых было похищено около $1 млрд Как рассказал журналистам депутат ПСРМ Раду Мудряк, это решение позволит высвободить в этом году около 800 млн леев (около $47 млн), которые, по его словам, будут дополнительно направлены на поддержку сельхозпроизводителей.

Протесты аграриев

Протесты пострадавших от сильнейшей засухи фермеров проходят в Молдавии с лета этого года. Тогда правительство частично удовлетворило требования аграриев, предоставив им помощь для начала посевной кампании. В настоящий момент фермеры требуют увеличить финансовую поддержку, однако премьер-министр Ион Кику назвал эти требования необоснованными. Он заявлял, что за акциями протеста стоит парламентская оппозиция.

В среду действия демонстрантов в Кишиневе вылились в столкновения с полицией. Фермеры попытались на тракторах прорвать оцепление правоохранителей и въехать на ступеньки здания парламента. Кроме фермеров в акции принимали участие ветераны вооруженного конфликта в Приднестровье и активисты оппозиционных партий. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ. Некоторым сотрудникам правоохранительных органов потребовалась медицинская помощь. После этого премьер-министр республики призвал полицию жестче пресекать противоправные действия.