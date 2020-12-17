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Москва

Пресс-конференция президента: Путин предупредил о взрыве в Белоруссии 

Мария Иванова 1 час назад
Президент РФ Владимир Путин заявил, что бывшие советские республики до сих пор ищут свой путь, и предупредил об угрозе внешнего вмешательства. Трансляцию ежегодной пресс-конференции Путина предоставил «Первый канал».
Так Путин ответил на вопрос телеканала «Мир» о «кризисе среднего возраста» СНГ, которому исполняется 30 лет. Президента спросили, не боится ли Россия потерять кого-то из партнеров — Киргизию, Белоруссию или Молдавию.
Путин отметил, что в Киргизии постоянно происходит «чехарда», так как политическая система страны только формируется. По его словам, у России нет проблем и с Молдавией — миротворцев выведут, когда будет налажен диалог между Приднестровьем и Кишиневом.
Говоря о Белоруссии, Путин призвал дать гражданам страны возможность самим разобраться со своими проблемами.

«Лукашенко высказался об этом, я согласен, что надо в спокойной обстановке решать вопросы. Он инициировал изменения в Конституцию», — отметил президент.

Путин подчеркнул, что сейчас в ситуацию вмешиваются извне — речь идет об информационной и финансовой поддержке оппозиции.

«Из-за границы ничего хорошего не получается. Как бы тяжело, трудно, долго это не происходило, это должно созреть внутри общества. Все, что вброшено извне, работает как взрывное устройство, граната. Надо просто набраться терпения, подождать», — заключил президент.

Как сообщал «Рамблер», в последние месяцы в Белоруссии проходят массовые акции протеста. В них участвуют люди, не поверившие в победу Александра Лукашенко на президентских выборах. В первые дни протесты жестоко подавлялись, задержаны были тысячи протестующих, сообщалось о множестве пострадавших и нескольких погибших.
В конце октября Лукашенко заявил, что Белоруссия столкнулась с террористическими угрозами, так как протестующие «перешли красную черту». К концу октября против протестующих возбудили 657 дел о массовых беспорядках и насильственных действиях в отношении правоохранителей.
Комментарии
В мире , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Mir24.TV
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