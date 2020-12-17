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Москва

В ДНР заявили о гибели двух человек в результате обстрела силовиками 

РИА Новости и ещё 2 17 декабря 2020
Два человека погибли в ДНР из-за обстрела силовиков
Фото: РИА Новости
Два человека погибли в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ведомстве заявляли, что в пятницу утром украинские силовики выпустили 16 мин калибром 120 миллиметров по районам двух населенных пунктов ДНР.

"В результате чего ранения, несовместимые с жизнью, получили два защитника республики", — сообщил представитель ведомства.

Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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В мире , Донецк
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