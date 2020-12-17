Два человека погибли в ДНР из-за обстрела силовиков

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Два человека погибли в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ( СЦКК ).

Ранее в ведомстве заявляли, что в пятницу утром украинские силовики выпустили 16 мин калибром 120 миллиметров по районам двух населенных пунктов ДНР.

"В результате чего ранения, несовместимые с жизнью, получили два защитника республики", — сообщил представитель ведомства.