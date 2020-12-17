16 декабря 2020 года стоимость биткоина обновила исторический максимум. Цена криптовалюты поднялась до 20327 долларов США за 1 биткоин. Валюта подорожала на 4,3%, обновив установленный в 2017 году рекорд, когда биткоин стоил $20 042. На данный момент биткоин занимает примерно 66% от всего рынка криптовалют. Сейчас инвесторы идут на рискованные сделки из-за масштабных вливаний Федеральной резервной системы (ФРС) и других центробанков в экономику. В Morgan Stanley не исключают, что в скором времен биткоин может постепенно вытеснить доллар США и лишить его статуса резервной валюты.
Исторический максимум цены биткоина попал на видео
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