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Москва

Исторический максимум цены биткоина попал на видео 

Вадим Дроздов 33 минуты назад
16 декабря 2020 года стоимость биткоина обновила исторический максимум. Цена криптовалюты поднялась до 20327 долларов США за 1 биткоин. Валюта подорожала на 4,3%, обновив установленный в 2017 году рекорд, когда биткоин стоил $20 042. На данный момент биткоин занимает примерно 66% от всего рынка криптовалют. Сейчас инвесторы идут на рискованные сделки из-за масштабных вливаний Федеральной резервной системы (ФРС) и других центробанков в экономику. В Morgan Stanley не исключают, что в скором времен биткоин может постепенно вытеснить доллар США и лишить его статуса резервной валюты.
В мире , Видео , ФРС , Морган Стэнли Банк
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