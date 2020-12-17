Раскрыты подробности продолжающейся в США кибератаки

Соединенные Штаты столкнулись с серьезной, продолжающейся кибератакой, которая затронула компьютерные сети федерального правительства. Об этом говорится в распространенном в среду совместном заявлении аппарата директора национальной разведки, Федерального бюро расследований (ФБР) и Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США.
В заявлении подчеркивается, что этим ведомствам "за последние несколько дней стало известно о масштабной и продолжающейся" кибератаке. "Это развивающаяся ситуация, и, хотя мы продолжаем работать над тем, чтобы в полной мере понять масштабы этой кампании, мы знаем, что эта кибератака затронула [компьютерные] сети внутри федерального правительства", — отмечается в документе.
В разведсообществе напомнили, что расследованием ситуации занимается ФБР. "ФБР работает с известными и предполагаемыми жертвами, и информация, полученная благодаря усилиям ФБР, предоставит сетевым структурам подтверждения, а нашим партнерам в правительстве — разведданные, которые позволят предпринять дальнейшие действия", — отмечается в заявлении.
В документе не говорится о предполагаемом источнике кибератаки и не подтверждаются утверждения американской прессы о том, что за ней якобы стоят российские хакеры.
О кибератаке
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что сотрудники вашингтонской администрации проводят ежедневные межведомственные консультации в связи с кибератаками. Как отмечается в материале, в результате кибератак хакеры, предположительно, не получили доступа к какой-либо конфиденциальной информации.
Агентство Reuters в понедельник выступило с утверждением, что группа хакеров, якобы работающих на РФ, в результате кибератаки 13 декабря получила доступ к компьютерным системам Министерства внутренней безопасности (МВБ) США. В МВБ подтвердили факт взлома и заявили, что реагируют на ситуацию в сотрудничестве с правительственными и частными структурами. По версии Reuters, взлому подверглись и подразделение министерства торговли — Национальное управление по телекоммуникациям и информации, и Минфин США. Кроме того, по утверждению газеты The Washington Post, хакеры получили доступ к данным Госдепартамента США и Пентагона.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг в понедельник все обвинения США в причастности России к подобным компьютерным атакам и призвал американские власти прекратить "голословно обвинять русских". Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин предлагал американской стороне заключить соглашение о сотрудничестве в области информационной безопасности. По его мнению, "это позволило бы двум странам сотрудничать и противодействовать каким-либо киберпреступлениям, попыткам кибершпионажа и так далее".