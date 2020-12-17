Раскрыты подробности продолжающейся в США кибератаки

Соединенные Штаты столкнулись с серьезной, продолжающейся кибератакой, которая затронула компьютерные сети федерального правительства. Об этом говорится в распространенном в среду совместном заявлении аппарата директора национальной разведки, Федерального бюро расследований (ФБР) и Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США.

В заявлении подчеркивается, что этим ведомствам "за последние несколько дней стало известно о масштабной и продолжающейся" кибератаке. "Это развивающаяся ситуация, и, хотя мы продолжаем работать над тем, чтобы в полной мере понять масштабы этой кампании, мы знаем, что эта кибератака затронула [компьютерные] сети внутри федерального правительства", — отмечается в документе.

В разведсообществе напомнили, что расследованием ситуации занимается ФБР. "ФБР работает с известными и предполагаемыми жертвами, и информация, полученная благодаря усилиям ФБР, предоставит сетевым структурам подтверждения, а нашим партнерам в правительстве — разведданные, которые позволят предпринять дальнейшие действия", — отмечается в заявлении.

В документе не говорится о предполагаемом источнике кибератаки и не подтверждаются утверждения американской прессы о том, что за ней якобы стоят российские хакеры.

О кибератаке

Ранее агентство Bloomberg сообщило , что сотрудники вашингтонской администрации проводят ежедневные межведомственные консультации в связи с кибератаками. Как отмечается в материале, в результате кибератак хакеры, предположительно, не получили доступа к какой-либо конфиденциальной информации.