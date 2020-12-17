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В США узнали о попытке повторить теракт 11 сентября 2001 года 

Москва24 1 час назад
В США узнали о попытке повторить теракт 11 сентября 2001 года
Фото: TASS/ZUMA
В Нью-Йорке кенийцу из исламистской группировки "Аш-Шабаб" предъявили обвинения в планировании нападения на здание в США, которое походило бы на теракт 11 сентября 2001 года. Как следует из заявления минюста США, мужчина по имени Чоло Абди Абдуллах был задержан на Филиппинах и передан американскому правосудию 15 декабря.
Отмечается, что он прошел обучение в качестве пилота и планировал угнать коммерческий самолет.
"Аш-Шабаб" ведет вооруженную борьбу против правительства в Сомали. Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет врезался в здание министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый лайнер разбился возле города Питтсбург. В результате атаки погибли 2749 человек.
В 2019 году Дональд Трамп заявил об уничтожении сына "террориста номер один" Усамы бен Ладена, который руководил запрещенной в РФ террористической организацией "Аль-Каида".
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