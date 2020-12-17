В США узнали о попытке повторить теракт 11 сентября 2001 года 

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Нью-Йорке кенийцу из исламистской группировки "Аш-Шабаб" предъявили обвинения в планировании нападения на здание в США , которое походило бы на теракт 11 сентября 2001 года. Как следует из заявления минюста США , мужчина по имени Чоло Абди Абдуллах был задержан на Филиппинах и передан американскому правосудию 15 декабря.

Отмечается, что он прошел обучение в качестве пилота и планировал угнать коммерческий самолет.