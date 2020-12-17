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Помпео обвинил Россию в «злонамеренных» действиях из-за Навального 

Профиль 11 минут назад
Помпео обвинил РФ из-за Навального
Фото: ©Andrew Harnik / POOL / AFP / EastNews
США ждет от России ответов по поводу «невероятно злонамеренной деятельности». Так госсекретарь Майкл Помпео характеризует приписываемые России попытки отравить блогера Алексея Навального.
Помпео прокомментировал публикацию британской газеты The Sunday Times, в которой журналисты обвиняют Россию во второй попытке отравления основателя Фонда борьбы с коррупцией. «Мы пока ничего не сделали в том, что касается новой информации… достаточно сказать, что мы признаем и были одними из первых, кто подверг критике эту невероятно злонамеренную деятельность и потребовали, чтобы Россия объяснила нам, как именно это произошло, кто это сделал. Мы все еще ждем этих ответов», — цитирует главу американского министерства иностранных дел ТАСС. Помпео не преминул напомнить о санкциях, которые под предлогом якобы имевшего место отравления Навального ввели против России в США и Европе.
Ранее «Профиль» сообщал, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал статью газеты The Sunday Times о том, что Алексея Навального пытались отравить второй раз. «Есть фейки информационные, а есть уже такие сообщения, которые, наверное, [можно] таким емким английским словом назвать. Есть такое английское слово bullshit (»чушь собачья» — «Профиль»), вот это — bullshit. Большего не буду говорить», — объяснил Песков.
The Sunday Times опубликовал статью на следующий день после разъяснения Владимира Путина об отказе Германии сотрудничать с российским СК в расследовании происшествия с Навальным. По мнению издания, «сотрудники органов госбезопасности попытались завершить его убийство второй дозой яда». Журналисты сослались на представителей немецких спецслужб, но никаких доказательств своей версии не привели.
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