Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите кино за 1 рубль на все праздники!
Выберите кино за 1 рубль на все праздники! Включите сейчас ⟶
Выберите регион
Москва

ВОЗ посоветовала жителям Европы встречать Новый год на улице 

ТК «Звезда» и ещё 2 1 час назад
ВОЗ посоветовала европейцам встречать Новый год на улице
Фото: via, www.imago-images.de, globallookpress
Всемирная организация здравоохранения посоветовала жителям Европы в связи с пандемией COVID-19 встречать Новый год и Рождество на улицах. Соответствующие рекомендации ВОЗ разместила на своем сайте.

«По возможности, собрания следует проводить на улице. Участники собраний должны носить маски и соблюдать дистанцию», — сказано в сообщении.

Тем, кто отмечает праздники в помещении, рекомендовано не собираться большой компанией и проветривать комнаты. Это, считают в ВОЗ, снизит риск заражения.
В то же время организация напоминает, что такие празднования даже небольшими группами опасны, поскольку на них присутствуют люди разных возрастов и из разных семей.
Помимо этого, в ВОЗ рассказали, что в первые недели 2021 года возникнет большой риск новой вспышки заражений коронавирусом в Европе. Это произойдет, утверждают специалисты, если в новогодние праздники не будут предприняты необходимые меры.
Видео дня. На что потратил МРОТ вернувшийся с Мальдив Басков
ТК «Звезда»: последние новости
В США пригрозили вводить санкции до остановки строительства «Северного потока-2» В США пригрозили вводить санкции до остановки строительства «Северного потока-2» Тотальный локдаун: как COVID-19 поставил на колени всю Европу Тотальный локдаун: как COVID-19 поставил на колени всю Европу Политические мины замедленного действия: какие испытания будут ждать Байдена на посту президента США Политические мины замедленного действия: какие испытания будут ждать Байдена на посту президента США
В мире , ВОЗ
Читайте также