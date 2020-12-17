ВОЗ посоветовала европейцам встречать Новый год на улице

Всемирная организация здравоохранения посоветовала жителям Европы в связи с пандемией COVID-19 встречать Новый год и Рождество на улицах. Соответствующие рекомендации ВОЗ разместила на своем сайте.

«По возможности, собрания следует проводить на улице. Участники собраний должны носить маски и соблюдать дистанцию», — сказано в сообщении.

Тем, кто отмечает праздники в помещении, рекомендовано не собираться большой компанией и проветривать комнаты. Это, считают в ВОЗ, снизит риск заражения.

В то же время организация напоминает, что такие празднования даже небольшими группами опасны, поскольку на них присутствуют люди разных возрастов и из разных семей.

Помимо этого, в ВОЗ рассказали, что в первые недели 2021 года возникнет большой риск новой вспышки заражений коронавирусом в Европе. Это произойдет, утверждают специалисты, если в новогодние праздники не будут предприняты необходимые меры.