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Москва

Сенаторы в США поругались из-за «российской дезинформации» 

Газета.Ru 29 минут назад
Сенатор-республиканец Рон Джонсон и сенатор-демократ Гэри Питерсом повздорили из-за того, кто распространяет «дезинформацию со стороны России». Об этом пишет РИА «Новости».
Джонсон заявил, что люди, распространяющие такую информацию, далеки от его убеждений. По его словам, лидеры демократов, включая Питерса, слили в прессу секретный доклад, обвинив его и Чака Грассли в распространении российской дезинформаци.

«Я никогда не слышал даже об этом человеке… Это унизительно! Дезинформация, ложь, ложные обвинения идут как раз от сенатора Питерса. Не могу сидеть рядом и слушать все это», — сказал сенатор.

Джонсон подчеркнул, что не имеет никакого отношения к докладу.

«Вы постоянно лжете в прессе, что я распространяю дезинформацию от России. Это чистая ложь. Я говорил вам, чтобы вы перестали лгать! И вы все равно продолжали!» — эмоционально ответил Питерс.

После этого Джонсон обвинил Питерса в постоянной лжи.
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В мире , Видео , Андрей Деркач , Рон Джонсон , Чак Грассли , Казначейство США , РИА Новости
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