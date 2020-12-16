Миротворцы РФ помогли армянам выйти из окружения в Карабахе

Армении, Российские миротворцы помогли армянским военнослужащим выйти из окружения с территории сел Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района в Нагорном Карабахе. Об этом заявили в Минобороны передает РИА «Новости».

«В интернете распространяются видеоматериалы, на которых группа армянских военнослужащих выходит из окружения с территории сел Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района. Видеоматериал соответствует действительности», — говорится в заявлении ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что вывести армянских солдат из окружения удалось благодаря «действенным шагам контингента РФ» «и при непосредственном ходатайстве командующего контингентом генерал-лейтенанта Рустама Мурадова ».

При этом в Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявляют , что судьба 73 армянских военных, пропавших близ сел Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района Карабаха, продолжает оставаться неизвестной. Отмечается, что при поддержке российских миротворцев ведутся неотложные работы по скорейшему выяснению судьбы военнослужащих.

Как сообщал «Рамблер», ранее Минобороны Армении сообщило, что 12 декабря Вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня и, используя дополнительный личный состав, военную технику и тяжелую артиллерию, нанесли удар по селам Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района Нагорного Карабаха. После этого армянские военные попали в окружение.