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Вице-президент США привился от коронавируса 

News.ru и ещё 5 36 минут назад
Вице-президент США публично привился от коронавируса
Фото: globallookpress.com
Вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс и его жена Карен публично поставили прививку от коронавируса.

Верю, что в истории останется, что эта неделя стала началом конца пандемии коронавируса, — заявил в ходе мероприятия Пенс.

Момент введения препарата транслировался в прямом эфире телеканала NBC News. Супругов посадили на стулья в зале, где сидели журналисты.
Врач попросил пациентов подтвердить, что они знают всю необходимую информацию о медикаменте, а также что у них раньше не было аллергических реакций на вакцины. Сотрудники СМИ посмеялись, когда семья Пенсов отрицательно ответила на вопрос о том, беременны ли они и кормят ли грудью.
После опроса пациентам сделали уколы в левое плечо. Врач предупредила, что это только первая прививка, через 21 день необходимо будет сделать ещё одну инъекцию. Также она отметила, что спустя какое-то время после вакцинации рука может болеть.

Я ничего не почувствовал. Хорошо сделано. Ценю вашу службу стране, — поблагодарил Пенс врачей.

Он отметил, что рад показать гражданам пример использования безопасной и эффективной вакцины от COVID-19. Вся процедура заняла всего несколько минут.
6 декабря президент Соединённых Штатов объявил о начале вакцинации населения против COVID-19. В Белом доме заявляли, что среди тех, кому в первую очередь сделают прививку, будут высокопоставленные чиновники, в том числе из администрации президента.
14 декабря началась вакцинация от COVID-19 с использованием вакцины, созданной совместно американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. В первую очередь прививку получают медицинские работники и постояльцы домов престарелых.
Итоговый анализ клинических испытаний вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech продемонстрировал её эффективность на уровне 95%. В настоящее время третья фаза клинических испытаний препарата завершилась, писал NEWS.ru.
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Комментарии
В мире , Майк Пенс , Администрация Президента РФ , Pfizer , телеканал NBC , Израиль , США
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