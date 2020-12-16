Слова депутата обнажили проблему в отношениях РФ и Казахстана

Сегодня Казахстан отмечает 29-ю годовщину своей независимости. И хотя на территории и суверенитет государства никто не претендует, эта расположенная между двух супердержав — Россией Китаем — страна, болезненно относится к любым намекам на нерушимость своих границ. И поводом для возмущения могут стать даже сказанные в эфире телевизионного ток-шоу слова.

Скандал начался с фразы, которая в России зачастую воспринимается как нечто само собой разумеющееся и очевидное. «Казахстана просто не существовало, Северный Казахстан вообще не был заселен. Территория Казахстана — это большой подарок со стороны России и Советского Союза». Такое заявление в эфире Первого канала сделал председатель комитета по образованию и науке Госдумы Вячеслав Никонов . В Казахстане эти слова немедленно вызвали, мягко говоря, возмущение, в том числе на официальном уровне.

Более того. Заместитель главы МИД Казахстана Марат Сыздыков вызвал временного поверенного в делах российского дипломата и вручил ему ноту. Сыздыков сообщил , что участившиеся провокационные выпады некоторых российских политиков в отношении Казахстана наносят серьезный ущерб союзническим отношениям двух государств. Он призвал принять меры по недопущению впредь такого рода заявлений от государственных деятелей.

В свою очередь, некоторые общественные активисты и в России, и в Казахстане тоже решили подлить бензина в огонь скандала. В Москве на заборе казахстанского посольства повесили плакат с надписью: «Северный Казахстан — русская земля!». В тот же день в Нур-Султане на заборе российского посольства появился плакат с противоположным содержанием: «Северный Казахстан — казахская земля!».

Сам виновник происходящего, депутат Вячеслав Никонов в своем Telegram-канале тоже отреагировал. «Полагаю, что интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, ставших границами Республики Казахстан. Именно об этом я и сказал в передаче „Большая игра“. Пользуюсь случаем, чтобы еще раз выразить самые теплые чувства в адрес братского народа Казахстана».

Сама история государственности Казахстана, согласно современным казахстанским учебникам , охватывает несколько тысяч лет. Все государственные образования, которые на этой территории существовали ранее, включая знаменитых гуннов, причисляются к предкам казахов. Образование современного казахстанского этноса относят ориентировочно к XV веку, когда тюркоязычные феодалы кипчакских племен окончательно вытеснили монгольскую знать из степных районов Средней Азии.

С тех пор на территории современного Казахстана, пишут в учебниках, образовались племенные союзы, оформившихся в Младший, Средний и Старший жузы. В первой половине XVII века казахам пришлось вести изнурительную войну с джунгарскими захватчиками, во время которой погибло 2/3 казахского населения. В это же время из-за угрозы завоевания начинается процесс присоединения этих племен к России. В 1730 году Младший жуз отправил посольство в Петербург с просьбой о подданстве и покровительстве. Просьба была удовлетворена. В дальнейшим присоединение данных территорий к России происходило частично мирным, частично военным путем. Таким образом, согласно официальной казахстанской историографии, становление данного государства уходит вглубь веков и не связано с распадом СССР.

Почему разгорелся такой скандал?

«Негативная реакция казахстанских властей и общественности и ранее звучала в ответ на недружеские заявления в адрес нашей страны со стороны российских политиков, экспертов, массмедиа, — заявил газете ВЗГЛЯД казахстанский политолог Андрей Чеботарев. — В частности, такие высказывания допускали Владимир Жириновский, Владимир Соловьев, ныне покойный Эдуард Лимонов и другие. Сейчас к ним добавился Вячеслав Никонов. Важную роль сыграло и то, что его заявление прозвучало в преддверии национального праздника — Дня независимости Казахстана (16 декабря)».

По мнению эксперта, подобные заявления расцениваются в Казахстане как попытки ухудшить отношения между двумя странами.

«Казахстан всегда давал четко понять, что взаимоотношения с Российской Федерацией осуществляются последовательно с выполнением всех взятых обязательств. В 2005 году был подписан договор о государственной границе с Россией, обеими странами договор ратифицирован, каких-то претензий у сторон не имеется. Поэтому, когда не просто какой-то эксперт, а председатель комитета Госдумы поднимает вопрос о принадлежности территории Северного Казахстана, это просто бессмысленно и воспринимается как политическая провокация», — считает Чеботарев. Строго говоря, заметим, Никонов вовсе не ставил под сомнение текущие границы между Казахстаном и Россией и никаких территориальных претензий не выдвигал — его фраза имела сугубо исторический контекст.

Однако даже этих слов оказалось достаточно для крайне острой реакции казахстанской стороны — и это не первый подобный случай. В апреле этого года в Казахстане уже был подобный скандал , когда объясниться в МИД вызвали посла Китая и вручили ему ноту протеста. В тот раз виновником оказался китайский сайт www.sohu.com , который по сути является блоговой платформой. На нем неизвестным автором была размещена статья под названием «Почему Казахстан стремится вернуться в Китай». Шуму тогда поднялось даже больше, чем сейчас, и это удивительно, учитывая, что сам сайт — это что-то вроде китайского «Живого Журнала», на котором могут написать все что угодно.

В той статье автор всего лишь вспоминал небольшой период в эпоху династии Тан, когда сфера влияния Китайской империи простиралась вплоть до Каспийского моря, вбирая в себя большую часть современного Казахстана. Но учитывая и без того большие китаефобские настроения в казахстанском обществе, этого было достаточно для дипломатического скандала.

«Крымские события 2014 года сильно насторожили казахстанские власти и особенно общественность. Возникли опасения, что подобный сценарий может быть осуществлен и в Северном Казахстане, населенном преимущественно русскими. Такие фобии имеются, потому что Казахстан находится между двумя гигантами — Россией и Китаем.

Со стороны отдельных китайских СМИ и экспертов тоже были такие высказывания, что вся Центральная Азия когда-то входила в сферу интересов Китая. Есть даже какие-то карты, на которых обозначают , что эта территория китайская. Понятно, что на официальном уровне в Китае такие опасения не высказываются, но на общественном уровне, особенно среди национально-патриотической части, об этом открыто говорят», — утверждает Андрей Чеботарев.

Отношения с Россией

Некоторые политики в Казахстане продолжают ждать реакции со стороны российских властей, требуя официальных объяснений и даже наказания Никонова. Наиболее радикальные элементы требуют даже выгнать его из Госдумы. Такое вряд ли произойдет, и инцидент, скорее всего, оставят незамеченным. Стоит ли ждать в этом случае ухудшения отношений между двумя давними союзниками? «Безусловно, тему относительно истории Казахстана, истории возникновения его границ можно обсуждать в научном сообществе в плане научной дискуссии, — заявил газете ВЗГЛЯД политолог из Казахстана Рустам Бурнашев. — Но этого нельзя делать в телепередаче, направленной на самую широкую и зачастую неподготовленную аудиторию. В итоге это вызвало соответствующую реакцию.

» Я не думаю, что заявление Никонова как-то серьезно повлияет на уровень межгосударственных отношений РФ и РК. Тем не менее, как в анекдоте, что ложечки нашлись, но осадочек остался».

Доцент факультета международных отношений СПбГУ Руслан Шамгунов подчеркивает, что Казахстан начал подозревать Москву в неоимперских замыслах едва ли не сразу после развала СССР: «Вячеслав Никонов лишний раз напомнил Казахстану, что в России есть люди, которые помнят про казахстанские „северные территории“. Про них помнят и в самом Казахстане — не случайно в свое время Назарбаев перенес столицу из Алма-Аты в северную часть страны, что самими казахами в первую очередь воспринималось как „закрепление за Казахстаном северных территорий“, а вовсе не как цель быть подальше от Китая».

Российские политики, полагает Бурнашев, должны иметь в виду данный аспект в своих публичных выступлениях. «Инцидент показал, что население Казахстана чувствительно относится к подобным заявлениям. Факты, которые так или иначе затрагивают историю казахстанской государственности, вопрос прохождения границ, территориальные вопросы, зачастую вызывают болезненную реакцию казахстанцев. Я думаю, для населения это действительно серьезная и болезненная тема. Поэтому внешние партнеры Казахстана должны учитывать этот момент», — отмечает политолог.