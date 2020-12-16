США заранее не признали президентские выборы в Сирии 

По мнению Крафт, «режим Асада» пытается всячески затормозить работу Конституционного комитета Сирии, чтобы выиграть время, «тогда как он готовится провести фиктивные президентские выборы в 2021 году».

«Сирийские выборы не будут признаны законными Соединенными Штатами и международным сообществом, если они не будут проводиться в соответствии с резолюцией 2254. Международное сообщество не позволит режиму Асада навязать сирийскому народу военную победу с помощью незаконных президентских выборов и при отсутствии политических реформ», — приводит ее слова РИА «Новости».

Она также призвала сирийское правительство принять конструктивное участие в процессе работы Конституционного комитета «и прекратить чинить препятствия». «Мы призываем режим Асада и Россию сделать так, чтобы январский раунд (заседаний Конституционного комитета САР — прим. ВЗГЛЯД) обеспечил немедленный прогресс в направлении создания новой сирийской Конституции», — подчеркнула постпред США.

Крафт заявила, что США продолжат подвергать санкциям «режим Асада» и тех, кто его поддерживает «за препятствование легитимным ожиданиям сирийского народа, требующего политического решения».

Ранее президент САР Башар Асад заявлял, что может в начале 2021 года принять решение об участии в президентских выборах в Сирии.

В июле 2020 года в Сирии прошли парламентские выборы, результаты которых США не признали. А в августе Асад утвердил новое правительство САР.