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Москва

Украина продлила действие пошлин на российский уголь 

Деловая газета «Взгляд» 49 минут назад
Украина продлила действие пошлин на российский уголь
Фото: РИА Новости
Верховная рада Украины продлила до конца 2021 года действие пошлин в отношении угля, дизельного топлива и сжиженного газа из России.

«Заменить слова и цифры «31 декабря 2020 года» словами и цифрами «31 декабря 2021 года», — говорится в постановлении, передает РИА «Новости».

Напомним, с начала мая Украина ввела в действие специальные пошлины в размере 65% на импорт угля из России, за исключением антрацита, угля для металлургии и для производства электроэнергии и тепла. Эту меру ввели для защиты внутреннего рынка.
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В мире , Верховная Рада , РИА Новости
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