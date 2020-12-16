В Карабахе пропали 100 военных

В Нагорном Карабахе уже второй день разыскивают около 100 военнослужащих армии непризнанной республики, сообщают в Ереване. Ранее в сети появились кадры, на которых видно, что эти военные якобы находятся в плену. Их поиски ведутся в Гадрутском районе, где ранее произошло нарушение перемирия.

При неизвестных обстоятельствах вечером 15 декабря была потеряна связь с личным составом ряда боевых позиций армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики, которые находились ранее в районе сел Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района, сообщили в минобороны Армении.

В ведомстве отметили, что военнослужащих искали всю ночь и утром 16 декабря.

«При посредничестве российского миротворческого контингента предпринимаются активные шаги по выяснению вероятности пленения армянских военнослужащих. В случае подтверждения пленения военнослужащих будут приняты все необходимые меры», — указали в сообщении армянского оборонного ведомства.

Днем ранее в азербайджанском сегменте Telegam появились фото и видео, на которых якобы запечатлены примерно 100 взятых в плен армянских военных.

О том, что более 100 военных попали в плен под Хцабердом, также сообщало издание «Sputnik Армения» со ссылкой на родственницу одного из плененных. Она отметила, что в плену могут находиться 150 человек, причем большинство из Ширакского района Армении. По ее словам, все они записались в армию как волонтеры.

Как информировал пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян в интервью «Арменпресс», власти на данный момент изучают сведения о пленении военнослужащих. Он допустил, что эти материалы распространили, чтобы создать дополнительную напряженность.

Ситуация в Нагорном Карабахе начала обостряться на минувшей неделе, 11 декабря.

Как указали в российском оборонном ведомстве, в этот день перемирие было нарушено в Гадрутском районе. Стороны боролись за села Хцаберд и Хин Тахер. До ноября текущ