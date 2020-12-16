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AP: Трамп может сменить главу Минюста для назначения спецпрокурора в деле сына Байдена 

ТАСС и ещё 1 34 минуты назад
Трамп решился «причинить вред» Байдену до начала его работы
Фото: Reuters
Американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность сменить исполняющего обязанности руководителя Министерства юстиции США, если он не согласится назначить спецпрокурора для проведения разбирательства по делу Хантера Байдена — сына избранного президента страны Джозефа Байдена. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press (AP).
По словам его источников, Трамп твердо намерен добиваться назначения спецпрокурора, который проводил бы разбирательство, касающееся налоговых отчислений Хантера Байдена.
Действующий президент планирует потребовать этого от Джеффа Розена, который станет исполняющим обязанности главы Минюста США. 14 декабря Трамп объявил, что нынешний министр юстиции — генеральный прокурор США Уильям Барр — покинет данный пост до конца декабря. Розен до сих пор был первым заместителем Барра.
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Согласно сведениям AP, Трамп "рассматривает имеющиеся возможности". Он допускает, что "при необходимости заменит исполняющего обязанности генерального прокурора кем-то более склонным выполнить его требования". Трамп спрашивал своих юристов, может ли он назначить спецпрокурора сам.
Как отмечает агентство, Трамп считает, что этот шаг "причинит вред администрации Байдена еще до начала ее работы". В случае назначения спецпрокурора новая администрация сможет уволить его лишь при определенных обстоятельствах. Соответствующее решение сможет принять только глава Минюста США, если спецпрокурор будет уличен в нарушениях, в том числе в невыполнении своих обязанностей или неправомерных действиях.
Хантер Байден 9 декабря заявил, что федеральная прокуратура в американском штате Делавэр проводит расследование, касающееся его налоговых отчислений. По сведениям газеты Politico, разбирательство не ограничивается налоговыми вопросами. Как отметил источник издания, еще в прошлом году правоохранительные ведомства Делавэра и Вашингтона занялись проверкой зарубежных связей Хантера и выяснением его возможной причастности к отмыванию денег.
В октябре в СМИ попала электронная переписка Хантера Байдена. Из нее следует, что он мог организовать для представителя украинской энергетической компании Burisma встречу со своим отцом в то время, когда последний был вице-президентом США. Корреспонденция также может свидетельствовать о наличии финансовых связей между семьей Байдена и китайскими компаниями.

Итоги выборов в США

Коллегия выборщиков 14 декабря утвердила результаты голосования на выборах президента США, в соответствии с которыми Байден станет новым главой государства. В поддержку демократа выступили 306 выборщиков, а в пользу действующего президента республиканца Дональда Трампа — 232. Чтобы стать президентом США, кандидату необходимо получить 270 голосов.
Трамп, который не признает свое поражение на выборах, в конце ноября заявил, что покинет Белый дом, если за Байдена проголосует коллегия выборщиков. В связи с этим данная процедура, которая обычно считается формальностью, привлекла большое внимание СМИ.
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Комментарии 6
В мире , Джозеф Байден , Уильям Барр , Дональд Трамп , Минюст РФ , Министерство юстиции США , Associated Press , Нью-Йорк , США
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