Вакцину от COVID-19 не сможет получить четверть населения Земли

Около 25% жителей планеты, возможно, не сумеют получить вакцину от коронавируса раньше 2022 года. Об этом сообщило во вторник вечером агентство Reuters со ссылкой на данные ученых из Университета Джонса Хопкинса в США.

"Неопределенность в отношении глобального доступа к вакцинам от COVID-19 связана не только с тем, что их клинические испытания по-прежнему продолжаются, но и с неспособностью правительств и производителей вакцин быть более транспарентными и подотчетными в рамках договоренностей [о приобретении вакцин]", — приводит агентство выдержки из исследования.

По данным американских ученых, на сегодняшний день государства, имеющие соответствующие финансовые возможности, уже зарезервировали 51% доз вакцин, считающихся наиболее перспективными в борьбе с пандемией. В частности, правительства Австралии, Канады и Японии, число выявленных случаев заражения в которых составляет менее 1% от общемирового показателя, оформили предварительный заказ более чем на 1 млрд доз вакцин. Таким образом, страны с более скромными финансовыми возможностями, на долю которых приходится 85% населения Земли, будут вынуждены делить между собой оставшуюся часть вакцин. В результате даже если ведущие фармацевтические компании сумеют выйти на запланированную производственную мощность, то около 25% населения Земли не смогут пройти вакцинацию до конца 2021 года.

Исследователи Университета Джонса Хопкинса также отметили, что созданный Всемирной организацией здравоохранения международный механизм доступа к вакцинам COVAX мог бы сыграть ключевую роль в обеспечении более справедливого доступа к вакцинам, однако в его рамках в итоге удалось обеспечить приобретение лишь 500 млн доз медикамента, вместо запланированных 2 млрд к концу 2021 года.