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Москва

Reuters: вакцина от COVID-19 может быть недоступна до 2022 года для 25% населения Земли 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Вакцину от COVID-19 не сможет получить четверть населения Земли
Фото: Reuters
Около 25% жителей планеты, возможно, не сумеют получить вакцину от коронавируса раньше 2022 года. Об этом сообщило во вторник вечером агентство Reuters со ссылкой на данные ученых из Университета Джонса Хопкинса в США.

"Неопределенность в отношении глобального доступа к вакцинам от COVID-19 связана не только с тем, что их клинические испытания по-прежнему продолжаются, но и с неспособностью правительств и производителей вакцин быть более транспарентными и подотчетными в рамках договоренностей [о приобретении вакцин]", — приводит агентство выдержки из исследования.

По данным американских ученых, на сегодняшний день государства, имеющие соответствующие финансовые возможности, уже зарезервировали 51% доз вакцин, считающихся наиболее перспективными в борьбе с пандемией. В частности, правительства Австралии, Канады и Японии, число выявленных случаев заражения в которых составляет менее 1% от общемирового показателя, оформили предварительный заказ более чем на 1 млрд доз вакцин. Таким образом, страны с более скромными финансовыми возможностями, на долю которых приходится 85% населения Земли, будут вынуждены делить между собой оставшуюся часть вакцин. В результате даже если ведущие фармацевтические компании сумеют выйти на запланированную производственную мощность, то около 25% населения Земли не смогут пройти вакцинацию до конца 2021 года.
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Исследователи Университета Джонса Хопкинса также отметили, что созданный Всемирной организацией здравоохранения международный механизм доступа к вакцинам COVAX мог бы сыграть ключевую роль в обеспечении более справедливого доступа к вакцинам, однако в его рамках в итоге удалось обеспечить приобретение лишь 500 млн доз медикамента, вместо запланированных 2 млрд к концу 2021 года.
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В мире , ВОЗ , Reuters , США
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