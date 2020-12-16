Экс-помощница Трампа дала Байдену совет насчет России 

По ее словам, Байдену не стоит перенимать пренебрежительный подход 44-го американского лидера Барака Обамы к России. Эксперт отметила, что мир сильно изменился, и новому президенту придется «думать иначе». Хилл подчеркнула, что многие из ключевых задач, стоящих перед Байденом, потребуют сотрудничества с российскими властями. Так, в таких сферах, как восстановление контроля над вооружениями, противодействие изменению климата и борьба с пандемией нового коронавируса администрации Байдена будет необходимо «найти возможность для этого», несмотря на имеющиеся разногласия.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова спрогнозировала отношения между Россией и США после прихода к власти Джо Байдена. По мнению Захаровой, смена власти в Соединенных Штатах не внесет кардинальных изменений во взаимоотношения двух стран.

15 декабря президент России Владимир Путин поздравил кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с победой в президентских выборах. В телеграмме российский лидер пожелал избранному президенту всяческих успехов и выразил уверенность в том, что Россия и США «могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир».

Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке. Он набрал 302 голоса при необходимых для победы 270. Демократ назвал решение коллегии выборщиков ясной победой, одержанной им над действующим главой государства Дональдом Трампом.