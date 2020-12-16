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Москва

Экс-помощница Трампа дала Байдену совет насчет России 

Lenta.ru 21 минуту назад
Экс-помощница Трампа дала Байдену совет насчет России
Фото: Reuters
Экс-помощница президента США Дональда Трампа Фиона Хилл дала избранному главе государства Джо Байдену совет насчет России. Мнение бывшего директора Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома по России приводит The New York Times.
По ее словам, Байдену не стоит перенимать пренебрежительный подход 44-го американского лидера Барака Обамы к России. Эксперт отметила, что мир сильно изменился, и новому президенту придется «думать иначе». Хилл подчеркнула, что многие из ключевых задач, стоящих перед Байденом, потребуют сотрудничества с российскими властями. Так, в таких сферах, как восстановление контроля над вооружениями, противодействие изменению климата и борьба с пандемией нового коронавируса администрации Байдена будет необходимо «найти возможность для этого», несмотря на имеющиеся разногласия.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова спрогнозировала отношения между Россией и США после прихода к власти Джо Байдена. По мнению Захаровой, смена власти в Соединенных Штатах не внесет кардинальных изменений во взаимоотношения двух стран.
15 декабря президент России Владимир Путин поздравил кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с победой в президентских выборах. В телеграмме российский лидер пожелал избранному президенту всяческих успехов и выразил уверенность в том, что Россия и США «могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир».
Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке. Он набрал 302 голоса при необходимых для победы 270. Демократ назвал решение коллегии выборщиков ясной победой, одержанной им над действующим главой государства Дональдом Трампом.
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Комментарии 23
В мире , США , Барак Обама , Джозеф Байден , Фиона Хилл , Мария Захарова , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , Демократическая партия США , New York Times , Иран , Китай , Москва
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