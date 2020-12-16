Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен якобы из-за кибератак российских хакеров решил прервать поездку в Европу и вернулся в Вашингтон. Об этом во вторник, 15 декабря, сообщает Bloomberg, ссылаясь на представителя Совета национальной безопасности (СНБ) США Джона Уллиота. По его словам, О'Брайен возвращается в США "в связи с инцидентом со взломам".
"Он сегодня и завтра утром проведет заседания СНБ, а также созовет межведомственную встречу на высоком уровне", — сказал Уллиот.
Как рассказали изданию источники, на заседании рассмотрят кибератаки на Госдепартамент, Министерство внутренней безопасности, Министерство финансов, а также Министерство торговли США.
Отмечается, что возвращение советника Трампа в США должно было состояться в субботу. О'Брайен прервал свою поездку после посещения только Франции и Израиля. Визиты в Великобританию, Германию, Италию и Швейцарию были отменены. Ранее агентство Reuters со ссылкой на информированные источники сообщало, что хакеры взломали систему Министерства финансов США, Национального управления по телекоммуникациям и информации, Министерства внутренней безопасности США.