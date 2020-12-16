Лукашенко пообещал «драться» за Белоруссию 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что что будет "драться" за Белоруссию до тех пор, пока "последний омоновец" и "настоящий врач" не скажут, что он сделал свое дело как глава государства. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Пока последний омоновец и врач настоящий не скажут: "Все, Лукашенко, ты свое дело сделал" — до тех пор я буду драться за эту страну. У меня больше, кроме нее, ничего нет", — заявил Лукашенко на встрече сотрудниками областной клинической больницы в Могилеве.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.