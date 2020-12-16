Лукашенко пообещал «драться» за Белоруссию 

"Пока последний омоновец и врач настоящий не скажут: "Все, Лукашенко, ты свое дело сделал" — до тех пор я буду драться за эту страну. У меня больше, кроме нее, ничего нет", — заявил Лукашенко на встрече сотрудниками областной клинической больницы в Могилеве.