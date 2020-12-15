Сторонники Ле Пен создают новую партию

Два представителя французской партии "Национальной объединение", во главе которой стоит Марин Ле Пен , создают собственную "партию локалистов", которая будет продвигать идеи защиты местных производителей и культурных ценностей. Об этом сообщает во вторник газета Le Parisien

По информации издания, официальное объявление о зарождении нового политического объединения состоится в январе 2021 года, тогда же станет известен и список участников. Ожидается, что к нему примкнут не только левые, но и представители "всех политических направлений". Одним из учредителей станет Андреа Котарак — бывший представитель левого политического движения "Неподчинившаяся Франция", который в 2019 году переметнулся в стан "Нацобъединения" и в 2020 году баллотировался в совет метрополии Лиона во главе партийного списка. Второй — евродепутат от "Нацобъединения", эссеист и предприниматель Эрве Жювен.

В изложении манифеста под заголовком "У себя дома!", которое приводит газета, политики выражают приверженность концепции "локализма". Иными словами, они обещают не только защищать местных производителей и способствовать продвижению их продукции, но и сохранять самобытность и культурные различия регионов. При этом, как уточняет издание, Котарак и Жювен признают, что данная концепция продвигалась "Нацобъединением" в ходе последних выборов в муниципалитеты и в Европарламент

"Мы не в оппозиции, но часть решений партии устарела", — заявил Жювен.

Он добавил, что допускает участие их партии на следующих выборах в советы департаментов и регионов. Однако оба политика не исключают, что члены их партии могут примкнуть к спискам "Национального объединения". Источник в "Нацобъединении" заявил изданию, что инициатива Котарака и Жювена рассматривается как "партнерская" и была согласована лично с Ле Пен.