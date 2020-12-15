В ВОЗ сообщили о более заразной мутации коронавируса 

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«Он более заразен, но не кажется опасным», — сказал Набарро телеканалу Sky News.

По словам представителя ВОЗ, полученные данные о новом типе вируса дают предположить, что эта мутация радикально не изменит способы борьбы с COVID-10 в Великобритании.