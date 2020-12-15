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Москва

В ВОЗ сообщили о более заразной мутации коронавируса 

Вероника Полынина 12 минут назад
В ВОЗ сообщили о более заразной мутации коронавируса
Фото: Reuters
Обнаруженная в Великобритании новая разновидность коронавируса распространяется быстрей, но не является более опасной. Об этом заявил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по COVID-19 Дэвид Набарро, передает «Интерфакс».

«Он более заразен, но не кажется опасным», — сказал Набарро телеканалу Sky News.

По словам представителя ВОЗ, полученные данные о новом типе вируса дают предположить, что эта мутация радикально не изменит способы борьбы с COVID-10 в Великобритании.
Как писал «Рамблер», накануне глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил о выявленном в стране новом виде коронавируса, способным особенно быстро распространяться. По его словам, предварительный анализ показал, что он распространяется быстрее других известных вариантов вируса. Хэнкок заявил, что мутировавшим вирусом заразились уже больше тысячи человек в юго-восточной Англии, и число заболевших продолжает расти. Он также отметил, что похожие варианты вируса были в последние месяцы обнаружены в других странах.
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В мире , Дэвид Набарро , Минздрав РФ , ВОЗ , Sky News , Интерфакс
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