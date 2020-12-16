На Украине назвали ничтожной вероятность полномасштабной войны в Донбассе

"Маленькие (шансы, что начнется полномасштабный конфликт — ред.). После сентябрьских учений с США и Великобританией они ничтожны", — сказал Арестович в среду в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на вопрос о том, каковы шансы начала полномасштабного конфликта на Украине.