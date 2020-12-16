На Украине назвали ничтожной вероятность полномасштабной войны в Донбассе

Вероятность начала полномасштабного конфликта на Украине ничтожна после ряда военных учений, которые прошли в 2020 году, считает советник по информационной политике украинской делегации в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.
Ранее украинский парламент принял закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях. В частности, были проведены учения Rapid Trident-2020, Sea Breeze-2020, украино-румынские учения Riverine-2020, украино-молдавские учения "Юг-2020" и украино-британские учения Warrior Watcher-2020.
"Маленькие (шансы, что начнется полномасштабный конфликт — ред.). После сентябрьских учений с США и Великобританией они ничтожны", — сказал Арестович в среду в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на вопрос о том, каковы шансы начала полномасштабного конфликта на Украине.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных