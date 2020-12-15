Смертность в Италии в 2020 году достигнет уровня Второй мировой войны 

Смертность в Италии по итогам 2020 года может сравняться с временами Второй мировой войны. Об этом сообщил президент Национального института статистики Istat Джан Карло Бланджардо в эфире телеканала RAI3.

По словам Бланджаро, по итогам года смертность в Италии может превысить 700 тысяч человек.

«Это вызывает беспокойство, потому что нечто подобное в прошлый раз в Италии произошло в 1944 году. Мы были посреди Второй мировой войны», — цитирует его РИА «Новости».

Годом ранее в Италии за год скончались 647 тысяч человек.

Джан Карло Бланджаро также отметил, что население Италии продолжает стареть — средний возраст итальянцев в 2019 году составил 45 лет, увеличившись по сравнению с 2011-м на два года.

Как сообщал «Рамблер», Италия оказалась одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран мира. Всего за время пандемии в стране диагностировали более 1,8 млн заражений коронавирусом, свыше 65 тысяч инфицированных скончались. В настоящее время районы страны поделены на зоны в зависимости от сложности эпидемиологической ситуации — на красную, оранжевую и зеленую. В зависимости от зонирования в разных регионах страны действуют ограничения соответствующей жесткости.