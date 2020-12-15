США не потерпят сделок с оборонным сектором России 

США не потерпят крупных сделок других стран с оборонным сектором России. Об этом государственный секретарь США Майк Помпео заявил в своем твиттере.
В 2017 году, как сообщал «Рамблер», Россия и Турция заключили контракт на поставку С-400 стоимостью 2,5 миллиарда долларов. В 2019 году Москва поставила Анкаре первые комплексы. В июле генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что поставка Турции С-400 была осуществлена досрочно и отрабатывается возможная вторая часть поставки.
Despite our warnings, Turkey moved ahead with its purchase and testing of the S-400 system from Russia. Today’s sanctions on Turkey's SSB demonstrates the U. S. will fully implement #CAATSA. We will not tolerate significant transactions with Russia's defense sector. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 14, 2020
США препятствовали поставке комплексов Анкаре. Вчера они ввели санкции за их покупку в отношении Управления оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира. Они предусматривают заморозку активов служащих ведомства в США и запрет на выдачу управлению лицензий и разрешений на экспорт.
«Несмотря на наши предупреждения, Турция продолжила закупку и испытания С-400. Мы не потерпим крупных сделок с оборонным сектором России», — прокомментировал это Помпео.
В октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не откажется от российских ЗРК даже в случае введения санкций со стороны США.
Летом 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что наличие у Турции С-400 — препятствие для поставки ей истребителей F-35. Тогда же он обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что тот отказался продать Турции американские ЗРК «Пэтриот», почему она и купила у России С-400.