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Москва

США не потерпят сделок с оборонным сектором России 

Артём Кульша 19 минут назад
США не потерпят сделок с оборонным сектором России
Фото: ТАСС
США не потерпят крупных сделок других стран с оборонным сектором России. Об этом государственный секретарь США Майк Помпео заявил в своем твиттере.
В 2017 году, как сообщал «Рамблер», Россия и Турция заключили контракт на поставку С-400 стоимостью 2,5 миллиарда долларов. В 2019 году Москва поставила Анкаре первые комплексы. В июле генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что поставка Турции С-400 была осуществлена досрочно и отрабатывается возможная вторая часть поставки.
США препятствовали поставке комплексов Анкаре. Вчера они ввели санкции за их покупку в отношении Управления оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира. Они предусматривают заморозку активов служащих ведомства в США и запрет на выдачу управлению лицензий и разрешений на экспорт.

«Несмотря на наши предупреждения, Турция продолжила закупку и испытания С-400. Мы не потерпим крупных сделок с оборонным сектором России», — прокомментировал это Помпео.

В октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не откажется от российских ЗРК даже в случае введения санкций со стороны США.
Летом 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что наличие у Турции С-400 — препятствие для поставки ей истребителей F-35. Тогда же он обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что тот отказался продать Турции американские ЗРК «Пэтриот», почему она и купила у России С-400.
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Комментарии
В мире , Реджеп Эрдоган , Барак Обама , Исмаил Демир , Сергей Чемезов , Дональд Трамп , Ростех
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