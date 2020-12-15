Меркель назвала сроки возвращения Германии к нормальной жизни 

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что рассчитывает на возвращение к нормальной жизни в Германии к осени 2021 года.
"Если у нас все получится с вакциной, то у нас будет относительно большая надежда, что к осеннему семестру у нас будет более нормальная ситуация, но зима будет сложной", — заявила Меркель на виртуальной встрече со студентами.
Осенний семестр в 2021 году, как планируется, начнется 1 октября.
Ранее глава минздрава ФРГ выступил с прогнозом, что к концу лета в стране от коронавируса будут привиты 60% граждан.
Эпидемиологи считают порог в 60-70% необходимым для остановки неконтролируемого распространения коронавируса среди населения.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 14 432, скончались еще 500 человек, следует из данных Института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф