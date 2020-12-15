Байден подозрительно закашлялся во время выступления

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Джо Байден выступил с обращением после голосования выборщиков. Избранный президент США назвал борьбу с коронавирусом одной из первоочередных задач, которые стоят перед ним. При этом итоги голосования коллегии выборщиков в США политик назвал «ясной победой». По его данным, он получил 306 голосов.

Некоторых американцев насторожил кашель, одолевший Байдена во время его речи. Некоторые зрители насчитали, что новый глава Белого дома прокашлялся 17 раз за 14 минут.