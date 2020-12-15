Австрийцев осудили за новый проект для Крыма

Австрийское агентство Coop Himmelb (l) au спроектирует оперный театр для Крыма. Как пишет Der Standard, из-за этого проекта архитекторы «ходят по тонкому льду»: издание сравнило такую работу со строительством тюрем, стены на границе с Мексикой и олимпийских стадионов для китайского правительства.

Вольф Прикс, основатель и партнер Coop Himmelb (l) au подчеркнул, что западные санкции против Крыма не распространяются на образовательные и культурные учреждения. Несмотря на это, он получает угрозы, его называют «пособником геноцида» и «нарушителем международного права».

«Мир должен узнать, что в этом деле у Coop Himmelb (l) au может быть только один партнер — это Путин», — заявил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

Зеленского поместили на стелу вместо солдат

На стеле в честь участников украинской операции в Донбассе изобразили бойцов, похожих на президента страны Владимира Зеленского и двух генералов. Об этом сообщает Strana.ua.

Стелу открыли в Киеве по случаю Дня Сухопутных сил. На ней изображены трое военных — пехотинец, танкист и лётчик, интернет-пользователи заметили, что танкист подозрительно напоминает Зеленского. По данным Strana.ua, памятник установили по инициативе генерал-полковника Александра Сирского. На него похож изображенный на стеле летчик.

Пандемия поможет России и Китаю создать угрозу для Запада

Председатель КНР Си Цзиньпин воспользовался пандемией и привлек Россию к созданию системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Издание Noonpost назвало эту систему катастрофой для Запада.

«Создание совместной сети раннего предупреждения означает катастрофу для Запада, начиная с передачи оборонных технологий Пекину и заканчивая созданием оперативного штаба России и Китая», — подчеркнуло издание.

По версии Noonpost, это позволит двум странам контролировать азиатский континент. Контроль над Азией означает контроль над Ближним Востоком, Центральной и Западной Африкой — наиболее конфликтными зонами.

«Я только что убил свою маму»: Британию потрясло новое преступление

Британский школьник задушил свою 50-летнюю мать и нанес ей 118 ножевых ранений, прежде чем сделать ужасающий звонок в службу спасения и сказать полиции: «Я только что убил свою маму, принесите мешок для трупов». Как сообщает Daily Mail, полицейские рассказали, что 17-летний подросток был «чрезвычайно спокойным и сдержанным», во время задержания его больше волновало, что станет с его кошкой.

Незадолго до убийства школьник сменил имя и заявил, что больше не относит себя к какому-либо полу. Экспертиза выявила у него «незначительный аутизм», но пришла к выводу, что он полностью осознавал свои действия, когда убивал мать. Его мотив до сих пор неизвестен, а отец мальчика настаивает, что тот серьезно болен.

Древнее ископаемое оказалось гранатой и чуть не убило семью

Матери и дочери из Великобритании посчастливилось спастись после того, как в их раковине взорвалась боевая граната, которую они привезли с пляжа. Газета Metro рассказала , что они приняли находку за окаменелость или кость и поделились ее фотографиями в соцсетях.

Одна из пользовательниц предположила, что это засохшая рвота кита и посоветовала ткнуть в нее раскаленной булавкой. После этого находка превратилась в огненный шар и мама еле успела добежать с ней до раковины. Приехавший позже пожарный распознал в объекте гранату времен Второй мировой войны.