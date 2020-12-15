Noonpost (Египет): коронавирус помогает России и Китаю в создании СПРН против Запада 

Китай и Россия знают, как извлечь выгоду из внешнего давления. Они разработали стратегию, способную предотвратить любой кризис, и смогли обратить ситуацию в свою пользу. Например, во время пандемии президент США Дональд Трамп попытался обвинить Пекин в распространении коронавируса, но тот воспользовался ситуацией и привлек Россию к разработке системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), которая представляет колоссальную угрозу для Запада.

Обе страны сформировали новые принципы международных отношений во время пандемии. Развитие российско-китайского сотрудничества происходит на фоне враждебности к Западу и не ограничивается оборонной сферой.

Российско-китайские отношения выходят за рамки культуры, экономики и международных институтов. Пекин и Москва стремятся создать параллельные структуры, такие как Новый банк развития, который будет финансировать строительство инфраструктуры и различных проектов стран БРИКС . Также сообщается, что Новый банк развития составит конкуренцию Всемирному банку . Кроме того, они планируют создать аналог Международного валютного фонда (МВФ) с активами в 100 миллиардов долларов.

До СПРН

Во время пандемии коронавируса президент США Дональд Трамп разработал новые стратегии для конфронтации с Китаем. Он анонсировал разработку различных вооружений, санкции, таможенные сборы и делал громкие заявления.

Трампу удалось убедить своих сторонников, что Китай представляет угрозу для настоящего и будущего США. Он подготовил их к принятию любого решения, независимо от последствий, включая нанесение ядерного удара по Китаю, если он того захочет, хотя реальность показывает, что американский президент ведет провальную политику в отношении Китая. Но попытки заставить Пекин открыть свой рынок для американских товаров посредством санкций и словесных войн принесли плоды.

Об этом говорят результаты первых девяти месяцев 2020 года. Пекин закупил американских товаров почти на 60 миллиардов долларов, что вывело США на третье место по объему экспорта в Китай. В прошлом месяце значительно вырос экспорт сои и кукурузы из США в Китай. Американцы с января по август 2020 года экспортировали сорго на 617 млн долларов против 561 млн за аналогичный период 2017 года.

Это происходит, несмотря на политическую и дипломатическую напряженность в американо-китайских отношениях: закрытие консульств, жесткую риторику, исходящую от официальных СМИ, популистскую войну в Твиттере и преследование китайских исследователей, которых обвинили в сокрытии связей с Народно-освободительной армией Китая (НОАК).

Военный альянс

В начале пандемии Китай воспользовался атмосферой страха и жестким политическим курсом Трампа, чтобы заключить союз с Россией под предлогом научно-технического сотрудничества в борьбе с эпидемией и укрепления связей в научной сфере.

Но у Путина были другие планы. Он внезапно объявил, что Россия помогает Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), которая кардинально повысит обороноспособность страны. Кстати говоря, СПРН есть только у России и США.

СПРН лидирует в перехвате и уничтожении межконтинентальных ракет, поскольку у нее есть специальный радар для выполнения этой задачи. Системы предупреждения о ракетном нападении активно развиваются и повышают эффективность в раннем обнаружении ракет, в том числе баллистических.

Радары СПРН действуют в радиусе 5 тысяч километров. Кроме того, они способны быстро производить мониторинг пространства. Иными словами, СПРН за несколько минут позволяют любой стране предупредить ракетную атаку, поэтому они являются бесценным сокровищем.

Китай и Россия наладили сотрудничество против США. Они преодолели новые преграды, ослабив власть американцев, и продолжили строить новый мировой порядок, в котором представлены различные силы, поддерживающие ту или иную сторону, связанные идеологическим, политическим и юридическим пониманием.

Они подписали договор в области безопасности, предусматривающий отказ сторон от ракетных атак, обмен информацией о крупномасштабных военных действиях на границе, а также осуществление воздушных, морских и наземных учений и поставки Пекину передовых оборонных технологий, в том числе военных самолетов и ракет класса «земля-воздух», благодаря которым Китай стал крупнейшим импортером российского вооружения.

Мир в ужасе

Китай и Россия объявили о сотрудничестве в области систем раннего предупреждения, но не уточнили деталей. Достоверно известно только, что сотрудничество будет включать системы предупреждения о нападении баллистических ракет большой дальности.

Страны Запада обеспокоены российско-китайским сотрудничеством, так как не знают, будет ли оно распространяться на ракеты малой дальности. Ранее они были запрещены в соответствии с ДРСМД, от которого Трамп по своей глупости отказался в феврале 2020 года. Россия также приостановила участие в ДРСМД и стала сотрудничать с Китаем в области систем раннего предупреждения.

Создание совместной системы раннего предупреждения означает катастрофу для Запада, начиная с передачи оборонных технологий Пекину и заканчивая созданием российско-китайского оперативного штаба, который позволит им контролировать азиатский континент. Напомним, что это стало основной причиной выхода Трампа из ДРСМД.

Контроль над Азией означает контроль над Ближним Востоком, Центральной и Западной Африкой. В районах, где часто происходят конфликты, этнические группы, такие как курды проникают в несколько стран, развивают сеть организованной преступности и ведут политику, отличную от западной. Иными словами, они практически полностью вытесняют Запад из этих областей.

Но проблема не только в этом. Китай и Россия могут занять более жесткие позиции по глобальным вопросам и привлечь новых союзников, которые отвергаются Западом, в том числе Северную Корею. Следует отметить, что эти страны не ожидают каких-либо улучшений в отношениях с США при новой администрации Байдена.

Американская политическая элита понимает масштаб угрозы со стороны России и Китая. Они не щадят дипломатических усилий, чтобы доказать свою приверженность миру во всем мире, и страны Запада придерживаются аналогичной позиции. И отсутствие фундаментального прорыва в отношениях между Россией и ЕС , особенно в отношении Украины, доказывает это.

Можно сказать, что сотрудничество в области систем раннего предупреждения станет огромным испытанием для международной системы, а также для крупных держав и региональных игроков, которые противостоят друг с другу после того, как дипломатия доказала свою неспособность разрешить глобальные проблемы, особенно с 2011 года.

Революции «арабской весны» показали реальность международного соперничества и несостоятельность дипломатии перед языком силы в Сирии, Ливии, Йемене и других странах, чьи проблемы лишь усугубились из-за конфликта интересов между различными центрами силы.