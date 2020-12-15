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Байден назвал свою первую задачу на посту президента 

Lenta.ru 1 час назад
Кандидат от Демократической партии США Джо Байден, набравший на втором этапе президентских выборов необходимые для победы 270 голосов выборщиков, назвал свою первоочередную задачу на посту президента. Он заявил, что первым делом займется борьбой с эпидемией коронавируса — вакцинацией и восстановлением экономики. Об этом говорится на сайте его переходной команды.

«Речь не о политике. Речь о том, чтобы спасти жизни», — такое высказывание Байдена приводится на сайте.

Он рассказал, что его администрации предстоит сдержать распространение болезни и компенсировать его последствия: заняться вакцинированием населения и финансово помочь нуждающимся американцам.
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Ранее Байден анонсировал выступление с речью в честь победы на выборах. Он отметил, что выборы были честными, и призвал народ к единству. Также политик призовет бороться с пандемией и выработать пакет мер для поддержки экономики.
3 ноября в США прошли очередные президентские выборы. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков и обошел действующего главу государства Дональда Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США.
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В мире , Видео , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США
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