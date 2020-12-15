Байден назвал свою первую задачу на посту президента 

Кандидат от Демократической партии США Джо Байден , набравший на втором этапе президентских выборов необходимые для победы 270 голосов выборщиков, назвал свою первоочередную задачу на посту президента. Он заявил, что первым делом займется борьбой с эпидемией коронавируса — вакцинацией и восстановлением экономики. Об этом говорится на сайте его переходной команды.

«Речь не о политике. Речь о том, чтобы спасти жизни», — такое высказывание Байдена приводится на сайте.

Он рассказал, что его администрации предстоит сдержать распространение болезни и компенсировать его последствия: заняться вакцинированием населения и финансово помочь нуждающимся американцам.

Ранее Байден анонсировал выступление с речью в честь победы на выборах. Он отметил, что выборы были честными, и призвал народ к единству. Также политик призовет бороться с пандемией и выработать пакет мер для поддержки экономики.