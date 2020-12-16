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Москва

Помпео назвал Россию «реальным вызовом» 

РИА Новости 1 час назад
Госсекретарь США Майк Помпео не стал комментировать приписываемые России взломы учреждений в США, но заявил, что Россия является "вызовом" для Америки в киберсфере.
В интервью синдицированному радиошоу Бена Шапиро Помпео спросили о "российской агрессии" в киберсфере в свете последних взломов учреждений США.

"Я не уверен, что они (Россия — ред.) стали более агрессивны. Это нечто постоянное. Российские усилия по использованию киберпотенциала против нас здесь, в США, — продолжается постоянно, пока я был в конгрессе шесть лет, а теперь шесть лет в администрации. Я видел это постоянно на протяжении долгого времени", — ответил Помпео.

Он вновь обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы.

"Они пытались вмешиваться в наши выборы в 2008, 2012, 2016 годах. Мы лучше справились в 2020 году, дав им отпор. Это реальный вызов. Мы заставили русских заплатить цену. Мы призвали их прекратить эту злонамеренную деятельность. Но они — реальный вызов", — заявил Помпео.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Также сообщалось о том, что могло быть взломано министерство внутренней безопасности США. Масштаб взлома был настолько серьезен, что в субботу, по словам одного из источников, состоялась встреча Совета национальной безопасности США.
Как написала газета Washington Post со ссылкой на источники, в причастности ко взлому обвинили российских хакеров, никаких доказательств в сообщении не приводится. Посольство России в США назвало обвинения американских СМИ в адрес РФ безосновательными.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о хакерских атаках на минфин США, заявил, что Россия здесь ни при чем.
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В мире , Видео , Политика , Санкции , Санкции США , Дмитрий Песков , Казначейство США , Washington Post , Reuters , США , Турция
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