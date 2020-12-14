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Москва

Украина пригрозила России «ответственностью» за продажу «Массандры» 

РИА Новости 31 минуту назад
Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что РФ будет нести ответственность за продажу винодельческого предприятия Крыма "Массандра".
В понедельник принадлежащая акционерному банку "Россия" компания "Южный проект" приобрела 100% акций винодельческого предприятия Крыма "Массандра" за 5,327 миллиарда рублей.

"РФ, как государство-оккупант, в очередной раз нагло нарушила нормы МГП (Международного гуманитарного права — ред.). В условиях санкционной изоляции в Кремле за копейки пустили с молотка активы незаконно экспроприированного украинского концерна "Массандра" своей же дочерней компании. Это решение юридически ничтожно и РФ будет нести за него ответственность", — написала Джапарова в своем Twitter.

Крымский винзавод «Массандра» продан
"Массандра" — крупнейшее в Крыму виноградарско-винодельческое хозяйство, основанное в 1894 году князем Голицыным. Кроме головного завода, включает восемь филиалов, каждый из которых имеет исторические традиции. Виноградники объединения общей площадью около 4 тысяч гектаров тянутся на 180 километров от Фороса до Судака. "Массандра" стала первым предприятием в России, получившим лицензию на производство вина с защищенным географическим указанием. Энотека коллекционных вин предприятия превышает миллион бутылок.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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В мире , Видео , Акционерный банк "Россия" , ООН , Верховная Рада
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