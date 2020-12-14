Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что РФ будет нести ответственность за продажу винодельческого предприятия Крыма "Массандра".

В понедельник принадлежащая акционерному банку "Россия" компания "Южный проект" приобрела 100% акций винодельческого предприятия Крыма "Массандра" за 5,327 миллиарда рублей.

"РФ, как государство-оккупант, в очередной раз нагло нарушила нормы МГП (Международного гуманитарного права — ред.). В условиях санкционной изоляции в Кремле за копейки пустили с молотка активы незаконно экспроприированного украинского концерна "Массандра" своей же дочерней компании. Это решение юридически ничтожно и РФ будет нести за него ответственность", — написала Джапарова в своем Twitter.

"Массандра" — крупнейшее в Крыму виноградарско-винодельческое хозяйство, основанное в 1894 году князем Голицыным. Кроме головного завода, включает восемь филиалов, каждый из которых имеет исторические традиции. Виноградники объединения общей площадью около 4 тысяч гектаров тянутся на 180 километров от Фороса до Судака. "Массандра" стала первым предприятием в России, получившим лицензию на производство вина с защищенным географическим указанием. Энотека коллекционных вин предприятия превышает миллион бутылок.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".