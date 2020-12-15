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Байден призвал Трампа признать результаты выборов 

РИА Новости и ещё 45 1 час назад
Избранный президент США Джо Байден призвал действующего президента Дональда Трампа уважать результаты выборов, заявив, что итог выборов ясен и недвусмыслен.
Выступая в Делавэре, Байден напомнил, что получил при голосовании 306 голосов выборщиков — намного больше, чем 270, минимально необходимых для избрания президента.

"Триста шесть голосов выборщиков — точно то же число голосов выборщиков, которое Дональд Трамп и вице-президент (Майк) Пенс получили, когда выиграли в 2016 году. В то время президент Трамп назвал число выборщиков, которым он был избран, "разгромным". По его собственным стандартам эти результаты представляли ясную победу в то время, и я позволю себе предположить, что они являются такими и сейчас", — заявил Байден.

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В мире , Видео , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп
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