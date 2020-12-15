Анонсирована победная речь Байдена

Джо Байден в речи в понедельник объявит о победе демократии в США и призовет к единству, сообщил штаб Байдена.
На выборах президента США проходит голосование выборщиков, которое должно подтвердить победу Байдена.
"В нынешней битве за душу Америки демократия победила. Мы, народ, проголосовали. Вера в наши институты удержалась. Честный характер наших выборов сохранен в неприкосновенности. Сейчас время перевернуть страницу, объединиться, излечиться", — говорится в речи Байдена, отрывки из которой распространил его штаб.
Байден в речи также пообещает быть президентом всех американцев и призовет бороться с пандемией и организовать пакет поддержки экономики.