Анонсирована победная речь Байдена

"В нынешней битве за душу Америки демократия победила. Мы, народ, проголосовали. Вера в наши институты удержалась. Честный характер наших выборов сохранен в неприкосновенности. Сейчас время перевернуть страницу, объединиться, излечиться", — говорится в речи Байдена, отрывки из которой распространил его штаб.