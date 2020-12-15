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Москва

Анонсирована речь Байдена о победе на выборах 

РИА Новости и ещё 4 18 минут назад
Анонсирована победная речь Байдена
Фото: Reuters
Джо Байден в речи в понедельник объявит о победе демократии в США и призовет к единству, сообщил штаб Байдена.
На выборах президента США проходит голосование выборщиков, которое должно подтвердить победу Байдена.

"В нынешней битве за душу Америки демократия победила. Мы, народ, проголосовали. Вера в наши институты удержалась. Честный характер наших выборов сохранен в неприкосновенности. Сейчас время перевернуть страницу, объединиться, излечиться", — говорится в речи Байдена, отрывки из которой распространил его штаб.

Байден в речи также пообещает быть президентом всех американцев и призовет бороться с пандемией и организовать пакет поддержки экономики.
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